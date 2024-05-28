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商品詳細
■ブランド：LANVIN（ランバン）■カテゴリ：ネクタイ■品質：シルク100％■生地：ジャカード■ベース：ブラック■柄色：ホワイト■柄：レジメンタルストライプ■大剣幅：80mm■ネクタイの長さ：約144cm ※裁断の具合により多少の差異がございます。■MADEINFRANCE■定価:11,800購入時の袋もお付け致します。プチプチに包んだ後に、ビニル梱包で包んで発送いたします。ご要望等ございましたらお気軽にご相談くださいませ。即時対応当日発送に努めます。
http://narcologia.ru/goods/subtropical436801.html
http://narcologia.ru/goods/slide210687.html
http://narcologia.ru/goods/septet527519.html
⭐️新品未使用⭐️LANVIN ネクタイ
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