新品　ノースフェイス【ブラウンシュガー】マフラー ネックウォーマー

【お値下げ・急ぎの発送不可】交渉ご遠慮願います。コメント削除します。ご購入前にプロフのご確認をお願い致します＾＾……………………………………………新品 ノースフェイス【ブラウンシュガー】マフラーネックウォーマー新品タグ付★色違い・素材違いも出品中ですTHENORTHFACEON-BALLNECKWARMERMUFFLER【サイズ】男女兼用デザイン長さ:約93cm、幅:約15cm少々誤差がある場合があります。予めご了承下さい。詰め物は保温性のあるポリエステルです。とても軽い素材で暖かいです。ロゴは刺繍です。日本未発売の商品です。韓国のノースフェイスの企画デザインで正規店で購入したものです。もちろん正規品・本物ですのでご安心ください。男女兼用デザインです。手洗い洗濯可能です。着用時のフィット感があり暖かいです。※写真は蛍光灯の下で撮影しております。家の照明などにより色目に少々違いがある可能性がありますので、予めご了承頂ける方のみご購入をご検討ください。※新品未使用で出品しています。衛生面から、着画のUPのご要望はお断りしております。コメントはお控え下さい。⚠️プチプチなしの簡易包装少々圧縮して袋などで梱包致します。開封の際は商品を傷つけないようご注意ください。●同じ送料内で同一梱包可能な場合は、気持ち程度ですが、おまとめのお値引き可能です。ご希望の方はご購入前にコメントください。リサイクル資材使用して発送致しますので、梱包に神経質な方はご購入をご遠慮下さい。●出品前に不良がないか検品しています。#ノースフェイス#thenorthface#ノースフェイスマフラー#ティーボールマフラー#ネックウォーマー#リバーシブルマフラー#モコモコマフラー#マフラー#ダウン#スヌード#ネックウォーマー#ネックゲイター#防寒マフラー#アウトドア#ホワイトレーベル#日本未発売



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