FENDI フェンディ　マフラー ストール　ズッカ柄　イタリー製　リバーシブル

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商品詳細
数回ほど着用used品ですが特に目立った汚れや傷はなく美品だと思います。素人検品の為、見落としがあるかもしれませんので気にされる方は購入をお控えください。FENDIらしい上品なデザインでリバーシブルになっており裏地は表と色が反転しております。とても暖かいのでマフラーやストールに。素材 ウールカラー ブラウン リバーシブルサイズ 幅35cm全長152cm柄・デザイン プリント（ロゴなど）
http://narcologia.ru/goods/influenza221793.html
http://narcologia.ru/goods/mythic872635.html
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FENDI マフラー ズッカ柄 ウール100％ ブラウン系
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フェンディ マフラー/ショール(レディース)の通販 900点以上 | FENDIの ...
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