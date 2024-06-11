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- 【PSA9】 topps now wbc 大谷翔平 トラウト
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商品詳細
自身でPSA鑑定に依頼したPSA鑑定品です。コレクション整理のため出品します。10/15までの出品となりますので、ご了承ください。メルカリ便にて丁寧に梱包し発送いたします。大谷翔平WBC2023ToppsNowWorldBaseballClassic#WBC71SHOHEIOHTANI決勝戦 マイクトラウトジャンル（スポーツ選手）···野球
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