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NIKE JORDAN OFF-WHITE 半袖Tシャツ
商品番号 W10122259173
商品名

NIKE JORDAN OFF-WHITE 半袖Tシャツ
ブランド名 オフホワイト
特別価格 税込 3,492 円
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商品詳細

閲覧頂きありがとうございますM/Lサイズがございますのでお気軽にコメントを頂ければ対応致します。商品は直接ご購入できます、購入後にご希望の商品のサイズをご連絡ください。よろしくお願いしますこちらはNIKEのジョーダンブランドとOff-WhiteがコラボしたメンズTシャツのになり、全て刺繍によりデザインされております。状態：新品未使用サイズ：M肩幅48.5身幅53着丈約73サイズ:L肩幅50身幅55着丈74採寸に関しては多少のズレがありますのでご理解並行輸入品となります。即購入可能です。簡易梱包となりますので神経質な方なご遠慮下さい。袖丈···半袖季節感···春、夏、秋
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