WARP Tシャツ　FUTURA UMBRELLA

▶︎WARPTシャツ▶︎カラー:ホワイト▶︎サイズ:XL▶︎肩幅 50身幅 53着丈 71FUTURAのグラフィックデザインにUMBRELLAのアートディレクション。各都市のブランドだけでもとんでもないブランドの羅列になります。特にTOKYOは裏原宿を代表するブランドがほぼ全て、SUPREMEのONEGRAM、藤原ヒロシでお馴染みTOKIONと豪華な顔ぶれになっています。LONDONからは当時FUTURA、ジェームスラベルのUNKLE等でノリにノっていたレーベル、MOWAX。ここまで豪華なブランドの名前が入っているモノは当方も見たことがありません。状態は着用感はあるものの汚れ、キズなどはありません。生地は厚手の目の詰まったオンスも高めなコットン。[SANFRANCISCO]から•SPECOPS•RECON[NEWYORK]から•RECON•UMBRELLA•PROJECTDRAGON•SUBWARE・FUTURALOBORATORIES[LONDON]から•MOWAX[PARIS]から•AGNESB[BELRIN]から•PROJECTDRAGON•LOWDOWN[MODENA]から•CUBE[TOKYO]から•TOKION•HECTIC•UNDERCOVER•GENOTYPE•WTAPS•RECON•BATHINGAPE•BOUNTYHUNTER•NEIGHBORHOOD•ONEGRAM[FUKUOKA]から•FUTURALABORATORIES裏原 ムラジュン shantiigoodenough藤原ヒロシ 松岡俊介 yoppydownonthecornerhecticrandomm\u0026mratsnixmfggrokleathergoro'svintagekinghideandseek



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