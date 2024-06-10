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WARP Tシャツ　FUTURA UMBRELLA
商品番号 V11923804484
商品名

WARP Tシャツ　FUTURA UMBRELLA
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 5,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

▶︎WARPTシャツ▶︎カラー:ホワイト▶︎サイズ:XL▶︎肩幅　50身幅　53着丈　71FUTURAのグラフィックデザインにUMBRELLAのアートディレクション。各都市のブランドだけでもとんでもないブランドの羅列になります。特にTOKYOは裏原宿を代表するブランドがほぼ全て、SUPREMEのONEGRAM、藤原ヒロシでお馴染みTOKIONと豪華な顔ぶれになっています。LONDONからは当時FUTURA、ジェームスラベルのUNKLE等でノリにノっていたレーベル、MOWAX。ここまで豪華なブランドの名前が入っているモノは当方も見たことがありません。状態は着用感はあるものの汚れ、キズなどはありません。生地は厚手の目の詰まったオンスも高めなコットン。[SANFRANCISCO]から•SPECOPS•RECON[NEWYORK]から•RECON•UMBRELLA•PROJECTDRAGON•SUBWARE・FUTURALOBORATORIES[LONDON]から•MOWAX[PARIS]から•AGNESB[BELRIN]から•PROJECTDRAGON•LOWDOWN[MODENA]から•CUBE[TOKYO]から•TOKION•HECTIC•UNDERCOVER•GENOTYPE•WTAPS•RECON•BATHINGAPE•BOUNTYHUNTER•NEIGHBORHOOD•ONEGRAM[FUKUOKA]から•FUTURALABORATORIES裏原　ムラジュン　shantiigoodenough藤原ヒロシ　松岡俊介　yoppydownonthecornerhecticrandomm\u0026mratsnixmfggrokleathergoro'svintagekinghideandseek
http://narcologia.ru/goods/organization911562.html
http://narcologia.ru/goods/enquire349889.html
http://narcologia.ru/goods/kindness393805.html

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