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匿名配送　ループタイ クラシカル ポロタイ ブルー
商品番号 K40679096515
商品名

匿名配送　ループタイ クラシカル ポロタイ ブルー
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 1,792 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ループタイクラシカルポロタイブルーFreeSize半額セール　12,400円　⇒　6,200円追跡可能な匿名配送でお届けいたします。サイズ：約3.5x約5cm（ペンダント部分）・簡単装着。かけて締めるだけ。・シャツだけでなくTシャツにもネックレス感覚でさらっとつけてもお洒落なループタイです。首まわりがスッキリしてスマートに、シャープに。・クールビズとしてスーツに取り入れることも。
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