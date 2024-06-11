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24時間以内発送 完売品 希少 白M TNF Metallic Logo Tee
商品番号 C44612966911
商品名

24時間以内発送 完売品 希少 白M TNF Metallic Logo Tee
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 4,399 円
在庫状況 あり

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商品詳細

〜24時間以内発送〜完売品・希少モデル他にもシャツ出品中18ssSupreme®THENORTHFACEMetallicLogoTeesupremeオンライン購入品カラー：白whiteサイズ：Mサイズ感の参考にして下さい。着丈：約65cm身幅：約47cmオンライン・店頭共に即完売。目立つような汚れや傷は見当たらず、まだまだこの先もお使い頂ける商品です。中古品ですので画像にてご判断頂き、過度に神経質な方はお取引をご遠慮下さい。シュプリームとノースフェイスの超人気コラボTシャツ。バックのメタリックロゴがインパクト抜群の一枚。出回りもかなり少なくなってきているので、お探しだった方は是非どうぞ。男女問わずお使い頂ける非常に人気のアイテムです。女性がオーバーサイズで着用されてもオススメ。即購入可です。ご検討の程よろしくお願い致します。他にもsupreme商品を出品しておりますので、ご覧下さい。不明点は必ず購入前に、納得されるまでお尋ね下さい。商品説明文と写真は全て私のオリジナルです。無断転載・コピペを発見次第、規約に従い、妥協無く対応致します。シュプリームボックスロゴBoxLogoニューエラNewEraバーバリーBurberryティファニーTiffanyエミリオEmilioプッチPucciエスロゴsロゴslogoワールドworldフェイマスfamousロンTロンティー半袖シャツshirtバンダナbandanaブリングblingマドンナmadonnaアンダーカバーundercoverレディースバスケAJ1キムタク木村拓哉エグザイルEXILE3代目三代目JSB登坂今市野村岩田ジョーダンjordanナイキNIKEダンクdunk16ss16aw16fw17ss17aw17fw18ss18aw18fw19ss19aw19fw20ss20aw20fw21ss21aw21fw22ss22aw22fw23ss23aw23fw92
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