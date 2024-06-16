中島卓偉 TAKUI 直筆サイン入りポラロイド 非売品【レア ...

※10月22日まで発送できません。中島卓偉TAKUIの直筆サイン入りポラロイド。衣装をご覧になると分かる通りRE-SET発売の頃のものです。雑誌の当選品だったと思います。全体的に綺麗で、折れなどはありません。暗所には保存していましたが、長期自宅保管品ですので、経年変化により多少白枠部分の変色が見られます。大ファンだったので大切にしていただける方にお譲りできればと思います。よろしくお願いいたします。#中島卓偉#TAKUI



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