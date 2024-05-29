未使用！新品＆タグ付き！ヒステリックグラマー稲妻モチーフ５連バックルレザーベルト

※他のモデルや在庫チェックはこちらより！#vintage_milk外出未使用！新品＆タグ付き！ヒステリックグラマー稲妻モチーフ５連バックルレザーベルト◎ブランド【HYSTERICGLAMOUR（ヒステリックグラマー）】◎アイテム《稲妻モチーフ5連バックルレザーベルト》○定価２３，１００円○状態外出未使用の極上美品ヒステリックグラマーのレザーベルトです。稲妻モチーフバックルが連なった大変個性的なデザインです。状態は、レザー素材特有の若干のスレやシワなどありますが、外出未使用のため、目立ったダメージのない極上美品です。格安で出品させていただきますので、是非この機会にお買い求めください。サイズ●フリー



未使用！新品＆タグ付き！ヒステリックグラマー稲妻モチーフ５連 ...



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