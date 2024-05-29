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未使用！新品＆タグ付き！ヒステリックグラマー稲妻モチーフ５連バックルレザーベルト
商品番号 N76983719720
商品名

未使用！新品＆タグ付き！ヒステリックグラマー稲妻モチーフ５連バックルレザーベルト
ブランド名 ヒステリックグラマー
特別価格 税込 3,174 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※他のモデルや在庫チェックはこちらより！#vintage_milk外出未使用！新品＆タグ付き！ヒステリックグラマー稲妻モチーフ５連バックルレザーベルト◎ブランド【HYSTERICGLAMOUR（ヒステリックグラマー）】◎アイテム《稲妻モチーフ5連バックルレザーベルト》○定価２３，１００円○状態外出未使用の極上美品ヒステリックグラマーのレザーベルトです。稲妻モチーフバックルが連なった大変個性的なデザインです。状態は、レザー素材特有の若干のスレやシワなどありますが、外出未使用のため、目立ったダメージのない極上美品です。格安で出品させていただきますので、是非この機会にお買い求めください。サイズ●フリー
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