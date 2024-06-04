ノースフェイス 美品　バッドランドキャップ NN41710 ブラック　L

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【商品説明】ノースフェイスバッドランドキャップNN41710 ノースフェイスキャップ ファー◉ブランドノースフェイスウィンターキャンプやスキーなどで使いやすい保温キャップです。優れた防水透湿性を持つハイベント素材をメインに耐水性を高め、保温力をもたらすマイクロフリースの裏地と毛足の長いポリエステルフェイクファーを耳の部分に使用しています。高い防水性を備えるため、降雪のなかの作業やアクティビティでも頭部の濡れを軽減。厚くしっかりとしたツバを持ち、タウンユースにも使いやすいデザインです。自宅で試着のみで目立ったキズ汚れはありません男女兼用で使っていただけると思います(^^)ペタッと潰して発送します#フライトキャップ