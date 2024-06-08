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カーハートCarhartt スタッズベルト 黒　Carthartt WIP
商品番号 R89952739304
商品名

カーハートCarhartt スタッズベルト 黒　Carthartt WIP
ブランド名 カーハート
特別価格 税込 1,743 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●商品名：カーハートCarharttベルト●カラー：バックル　シルバー　　　　　ベルト本体　ブラック●サイズ：S　　　　ピン先～初めの穴：約84センチ　　　　ピン先～最後の穴：約94センチ　　　　全長：革部分のみ：約99センチ　　　　　　　バックル込み：約103.5センチ　　　　幅：約4センチ●状態あまり使用していませんので、状態は良好かと思います。●その他自身購入の正規品です。●注意事項中古品にご理解のある方のみご購入お願いいたします。見落としているダメージもあるかもしれませんので、少しのダメージでも気になる方はご購入をお控えください。返品不可。カーハートCarharttディキーズDickiesダブルアールエルRRLヴィンテージ　ビンテージリーバイスヴィンテージクロージングリーバイスビンテージクロージングLVCコーンミルズバレンシアリーバイス505コーンデニムホワイトオークリーバイス501ポロラルフローレンCartharttWIP
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