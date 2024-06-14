fear of god 7th collection FGロゴ　T-shirt

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FEAR OF GOD FG' Logo Tシャツ/サイズS カーキ

サイズ…XLカラー···コンクリートホワイト袖丈···半袖季節感···春、夏、秋XLはなかなか少ないです。一度のみの着用となります。私には合いませんでした。元々はネットオークションでリアルクローズという古着屋で未使用品を購入しました。二万円位で購入しました。内側のタグが一ヶ所外れていますので気になる方はご自身で裁縫して下さい。