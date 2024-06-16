コムドットくじ　ラストワン賞　ブランケット　コムドット　やまと　ゆうた

1番くじコムドットくじYouTuberコムドットのくじの景品です最後の1回を引いた人しかもらえない貴重な物ですラストワン賞 ブランケットおまけでひゅうがと全員集合のクリアファイルをお付けします※新品未開封ですが、ブランケットは開封して小さく畳んで発送いたします。未開封のままの場合はご相談ください#くじ#プライズ#コムドットくじ#コムドット#やまと#ゆうた#あむぎり#ゆうま#ひゅうが#YouTuber#グッズ#ヒャクスタ#あっちゃん#ラストワン賞#ブランケット



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