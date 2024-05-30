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【NIKE】激レア ナイキ キャップ ヴィンテージ 90s ✨超希少✨
商品番号 S20033075631
商品名

【NIKE】激レア ナイキ キャップ ヴィンテージ 90s ✨超希少✨
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,310 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NIKEヴィンテージ80s～90sキャップ!!★かなり希少です★★早い者勝ちです★まだまだ使用していただけます◎サイズL～XL約58cm（サイドにゴム付きで伸びます）素人採寸の為、多少の誤差はあると思います。中古品ですので神経質な方はご購入はお控えくださいませ。
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