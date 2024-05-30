栃木レザー　トラッカーウォレット　ミドルトラッカーウォレット　茶芯

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栃木レザーを使用したミドルサイズのトラッカーウォレットになります使い初めは硬いですが艶が出てくたっとした感じになって行きます。レザーを丘染しているので使う事により茶芯が出てエイジングが楽しめます。長い時間お尻のポッケに入れてても違和感なく使える薄いシンプルな2層構造になってますお札は折らないと入らないですサイズ横15.5cm縦9cm栃木レザー使用ニッケルシルバーボタンWALDESファスナー外革1.5mm内革 1mmトラッカーウォレットミドルトラッカーウォレットショートトラッカーウォレットキャリーテンダーロイン山田蓮 山田レン木村拓哉 キムタク茶芯 栃木レザー 財布