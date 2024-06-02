【新品・未使用】COACH コーチ 長財布

✩✩✩ご覧いただきありがとうございます✩✩✩★即購入OK★人気商品の為、早い者勝ち匿名発送なので安心フォロワー様割引★★サイズと仕様★★クロスグレインレザーカードスロットx10札入れジップ付き小銭入れ縦19cmx横8.5cm★★★付属品★★★箱、保存袋、ギフトレシート、ケアカード、紙袋★★★★商品の説明について★★★★ 商品は厳選して選んでおります。外観の大きなダメージ等は事前に検品済です。仕様に影響のない範囲での見逃しや一般的なアウトレット品のダメージはご了承ください。商品はアウトレット品ですので、アウトレット商品の特性をご理解の上でご購入をお願い致します。不安な方はご購入をお控えください。撮影時に開封しておりますが、商品自体は新品未使用品でございます。照明によりお色味が多少異なって見える場合がございます。#COACH#コーチ #財布 #長財布#アウトレット#新品未使用#プレゼント



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