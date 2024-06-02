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USA製 NFL レイダース old キャップ
商品番号 B86893029972
商品名

USA製 NFL レイダース old キャップ
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらの商品は、NFLレイダースのヴィンテージキャップになります。タグからも当時のUSA製でオフィシャル物になり、デザイン的にもあまり見かけない一品かと思います。サイズはベルトにより調整可能ですので、フリーサイズとさせて頂きます。状態に関しては写真にてご確認ください。
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