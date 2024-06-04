ブルーナボイン スーベニアTシャツ

目立った傷や汚れはありません。お探しの方はぜひ。人気のデザインですのであまり出てこないかと。身幅:48センチ着丈:67センチ※素人採寸です。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖季節感···春、夏



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