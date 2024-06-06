カーハート デトロイトジャケット モスグリーン ジョニーデップ L

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商品詳細
こちらはCarharttデトロイトジャケットになります。サイズ表記L。J97MOS。AssembledInMexico。ボディはモスグリーン。ライニングはブランケット。スリーブライニングはキルティング。状態は、使用用途、生地の特性上細かなスレやキズはありますが、特に目立つ汚れやダメージのないグッドコンディション。平置き実寸着丈64cm(バック襟付け根より）身幅63.5cm（脇下）肩幅52cm袖丈51.5cm（脇下から袖先）多少の誤差はご了承下さい。海外セレブやアーティスト、有名人の着用の希少カラー。J97MOSはジョニーデップ着用モデルと同型になります。リアルワークによる程よいフェード感が雰囲気のある格好の良い一着。お探しの方、お好きな方いかがでしょうか。是非この機会にご検討ください。00s90s80s70s60s50s40s30susedvintageoldヴィンテージアメリカ製USA製古着Carharttデトロイトジャケットグリーンモスグリーンブラック黒XLカーハートDetroitjacketダックアメカジワークアメカジNewportsupremeAppleアップルMaxellマクセルFASHIONVICTIMAKIRA野村訓市エミネムトラヴィススコットTravisScottジョニーデップ
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