ドック\u0026コー キャップ



THE H.W.DOG\u0026CO ザエイチダブリュードッグアンドコー - キャップ



THE H.W.DOG&CO. ザ エイチ ダブリュー ドッグ アンド コー 別注 ...



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THE H.W.DOG&CO. ザ エイチ ダブリュー ドッグ アンド コー 6P OG CAP ...



THE H.W. DOG & CO./ザエイチダブリュドックアンドコー/CL COMBI CAP ...



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THE H.W.DOG&CO. ザ エイチ ダブリュー ドッグ アンド コー NYLON JET ...



THE H.W.DOG&CO/エイチダブリュードッグアンドコー BASEBALL CAP DOG ...



THE H.W.DOG & Co. ザ エイチダブリュー ドッグアンドコー｜BASEBALL CAP ベースボールキャップ【BEIGE】-ARCADIA Co.



THE H.W.DOG & Co. ザ エイチダブリュー ドッグアンドコー｜MESH CAP メッシュキャップ【BEIGE】-ARCADIA Co.



THE H.W. DOG & CO./ザエイチダブリュドックアンドコー/CL COMBI CAP ...



クーポン対象外【THE H.W.DOG&CO./ ザ エイチ ダブリュー ドッグ ...



THE H.W.DOG & Co. ザ エイチダブリュー ドッグアンドコー｜STRIPE BB ...



THE H.W.DOG&CO/ザエイチダブリュードッグアンドコー「TRUCKER CAP-C / BLACK」コーデュロイトラッカーキャップ

THEH.W.DOG\u0026CO.ザエイチダブリュードッグアンドコーベースボールキャップusedになります。DOG定番のベースボールキャップ。1860年代にベースボールが普及した当時のキャップを再現しています。DOGの頭文字「D」をアップリケしたデザイン。化繊が登場する以前のベースボールキャップは、型崩れを防ぎ、硬くする必要があったクラウンのフロント裏に、馬の尻尾の毛や鹿の毛を用いて作った「毛芯」をあてて製作していました。そのような細部のディティールも含め、キャップの鉄の仕上げ型もオリジナルで製作し、当時のベースボールキャップの雰囲気を再現しています。カジュアルスタイルにはもちろん、コーディネートのハズしにも使える万能なキャップです。発送は畳んで行います。