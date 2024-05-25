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ドック\u0026コー キャップ
商品番号 U22631351204
商品名

ドック\u0026コー キャップ
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 1,992 円
在庫状況 あり

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商品詳細

THEH.W.DOG\u0026CO.ザエイチダブリュードッグアンドコーベースボールキャップusedになります。DOG定番のベースボールキャップ。1860年代にベースボールが普及した当時のキャップを再現しています。DOGの頭文字「D」をアップリケしたデザイン。化繊が登場する以前のベースボールキャップは、型崩れを防ぎ、硬くする必要があったクラウンのフロント裏に、馬の尻尾の毛や鹿の毛を用いて作った「毛芯」をあてて製作していました。そのような細部のディティールも含め、キャップの鉄の仕上げ型もオリジナルで製作し、当時のベースボールキャップの雰囲気を再現しています。カジュアルスタイルにはもちろん、コーディネートのハズしにも使える万能なキャップです。発送は畳んで行います。
http://narcologia.ru/goods/seamless806629.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate526448.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation221521.html
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