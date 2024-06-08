【新品未使用品】DOUBLES　本革二つ折り財布

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DOUBLES本革二つ折り財布です。新品未使用品です。撮影のために開封しました。柔らかい本革の財布で使い込めば使い込むほど革が馴染んできて使いやすが増して、良い感じになっていきます。財布と別にカードが添付されてますので、内容をご確認頂けると本革であることが分かります。(写真９枚目)新品で本革でこのお値段はお得です！！カードが９枚も入り、小銭入れもチャック式で開くので取り出しやすいです。お札入れの部分も２つに分かれているので、お札だけではなく、領収書等などもお札と分けて入れることも出来て、使いやすいです。触り心地も良さそうです。手袋着用にて確認してますので、触り心地が確実にお伝えが難しいですが感触的にサラサラしていてフワフワしてます。 とてもキレイな本革二つ折り財布です。新品未使用品でございますが、箱に少し折れというか凹みがあります。