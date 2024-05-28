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Fragment × steiff キーリングテディベア シュタイフ 藤原ヒロシ
商品番号 B17205649181
商品名

Fragment × steiff キーリングテディベア シュタイフ 藤原ヒロシ
ブランド名 フラグメントデザイン
特別価格 税込 7,260 円
在庫状況 あり

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商品詳細

[新品]Fragment×steiffキーリングテディベア2020黒1500体限定シュタイフ藤原ヒロシ日本限定1500体2016年発売のフラグメントデザインキーリングテディベアをブラッシュアップ！！1880年創業のドイツのぬいぐるみトップブランド「Steiff」(シュタイフ)と、藤原ヒロシ氏の主宰するデザインプロジェクト「fragmentdesign」(フラグメントデザイン)とのコラボレーション第3弾が実現しました。2016年発売（完売済）のキーリングテディベアの1stモデルの各ディティールをブラッシュアップ。ラグジュアリーかつスタイリッシュな仕上がりとなっております。
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