Fragment × steiff キーリングテディベア シュタイフ 藤原ヒロシ ...

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商品詳細
[新品]Fragment×steiffキーリングテディベア2020黒1500体限定シュタイフ藤原ヒロシ日本限定1500体2016年発売のフラグメントデザインキーリングテディベアをブラッシュアップ！！1880年創業のドイツのぬいぐるみトップブランド「Steiff」(シュタイフ)と、藤原ヒロシ氏の主宰するデザインプロジェクト「fragmentdesign」(フラグメントデザイン)とのコラボレーション第3弾が実現しました。2016年発売（完売済）のキーリングテディベアの1stモデルの各ディティールをブラッシュアップ。ラグジュアリーかつスタイリッシュな仕上がりとなっております。
http://narcologia.ru/goods/composite139454.html
http://narcologia.ru/goods/organization541562.html
http://narcologia.ru/goods/message87027.html
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