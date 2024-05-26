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ARC'TERYX カルバスキャップ
商品番号 H17224876501
商品名

ARC'TERYX カルバスキャップ
ブランド名 アークテリクス
特別価格 税込 2,047 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ARC'TERYXCalvusCap高負荷アクティビティに適したキャップです。水色部分はメッシュ生地、バードロゴは反射プリントです。配色が珍しく購入しましたが、使用機会が無いので、お譲りしたいと思います。目立った傷や汚れは無いと思います。発送は、包装は省略し宅配ビニール袋に直接入れて発送します。予めご了承ください。カラーMarianas（ネイビー×ライトブルー）サイズL-XL（調整可能）生産終了モデル
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