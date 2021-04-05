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【ディーゼル】カードケース(ブラック、正規品、ほぼ未使用)
商品番号 V45821703357
商品名

【ディーゼル】カードケース(ブラック、正規品、ほぼ未使用)
ブランド名 ディーゼル
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ディーゼル】ブラックのカードケース裏表が同じデザインとなっており、6枚収納可能中央部にお札などを入れて、簡易的な財布としても使用できます【仕入れ先】正規品取り扱い業者から仕入れており、確実に正規品です。【発送方法】プチプチに梱包して発送します。水気や衝撃対策は厳重に行い、絶対に傷はつけない状態で発送致します。
http://narcologia.ru/goods/parenthesis721244.html
http://narcologia.ru/goods/recommended643990.html
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