革ウォレット　人気なレッド　クラフト長財布【新品未使用】

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革ウォレット。人気なかっこいいレッド。新品未使用。ヘビ？ワニ？どちらでしょうか？ごついですが、中身は柔らかいです。とてもかっこいい長財布です。新品なので、最初は硬いかもしれません。使って自分用に馴染ませてください。購入後、使う機会がありませんでした。使っていただける方に。横20センチ縦10センチカード入れ6枚サイドポケット2ヶ所札入れ1ヶ所コイン入れ1ヶ所こちら夜に仕事にはいりますので、連絡、質問遅くなる場合がございます。即購入OK。カラー···レッド財布形···長財布素材···本革#コンチョウォレット#長財布#メンズ財布#クロムハーツ#シルバー