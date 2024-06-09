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クロムハーツ ナローVリング ケルティック
商品番号 H79622206717
商品名

クロムハーツ ナローVリング ケルティック
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 16,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CHROMEHEARTSケルティックナローVバンドリングサイズ：日本サイズ19号購入元：ブランド買取販売店ブリング商品状態：多少の擦れのみで気になるダメージありません、ケルティック綺麗です。付属：画像の物が全てになります。クロムハーツ人気モチーフのケルティックを並べた希少なナローVバンドリング！分厚く重量感あり渋くかっこいいです！中古に理解ある方のみご購入お願いします！購入前にコメントください！
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