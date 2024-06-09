クロムハーツ ナローVリング ケルティック

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商品詳細
CHROMEHEARTSケルティックナローVバンドリングサイズ：日本サイズ19号購入元：ブランド買取販売店ブリング商品状態：多少の擦れのみで気になるダメージありません、ケルティック綺麗です。付属：画像の物が全てになります。クロムハーツ人気モチーフのケルティックを並べた希少なナローVバンドリング！分厚く重量感あり渋くかっこいいです！中古に理解ある方のみご購入お願いします！購入前にコメントください！
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http://narcologia.ru/goods/septet899819.html
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