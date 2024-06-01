47 ヤンキース MVP Charcoal

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商品詳細
定価税込4180円47定番ツイル生地のアジャスタブルキャップ。マジックテープでのサイズ調整が可能。デザイン性、機能性のどちらも優れた商品。カーブしたつばが特徴的。サイズ大人Free(55cm-61cm)カラーCharcoal素材アクリル85%ウール15%※ご購入の前に必ずコメントお願い致します。
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