ユニバーサルランゲージ　オーダー　スーツ

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ユニバーサルランゲージメジャーズにてオーダーしたツーピーススーツになります。生地はカノニコのsuper110の生地にて作製してます。生地としては通年お使い頂けるものになっています。オーダーの価格としては10万円ほどでした。JK着丈71.5袖丈58ウエスト 83.5総裏キュプラ、本切羽並び4つボタン、両玉縁フラップなしPTウエスト 70股下 73裾幅 18.51インタックベルトレスサイドアジャスターサスペンダーボタンあり ダブル幅4.5Universallanguagemeasure’sスーツカンパニー suitcompanySuitselectスーツセレクト