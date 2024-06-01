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真天地開闢集団ジグザグ×サンリオキャラクターズ　ぬいぐるみ　6体まとめ売り
商品番号 W34711312141
商品名

真天地開闢集団ジグザグ×サンリオキャラクターズ　ぬいぐるみ　6体まとめ売り
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 5,670 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クレーンゲームにて獲得し、自宅保管してます。1度手に取っている為神経質な方は御遠慮くださいませ。タグは元々無かった為タグはありません。梱包方法一つ一つにopp袋に入れ、プチプチに纏めてつつんでからダンボールに入れて発送させて頂きます。バラ売り不可即購入⭕️
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