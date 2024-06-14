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NEW ERA シカゴ ホワイト・ソックス　キャップ　黒
商品番号 J79203620931
商品名

NEW ERA シカゴ ホワイト・ソックス　キャップ　黒
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,946 円
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商品詳細

ニューエラ【ＮＥＷＥＲＡ】602352339TWENTYCORECLASSICTWCHIW920CHICAGOWHITESOXシカゴ・ホワイトソックスサイズ調整可能キャップ帽子レディースメンズユニセックス男子　女子　男女兼用商品説明9TWENTYが入荷致しました。前面パネルに刺繍されたシカゴ・ホワイトソックスのロゴキャップポイントのロゴラベルを加え、調整可能なアジャスタブルを備えています◎ユニセックスなので男女問わず被っていただけます！カラー　　　　　　　素材BLACK×WHITEコットン100%二個あります！定価5500円新品、未使用歴代所属日本人選手高津臣吾(2004-2005)井口資仁(2005-2007)福留孝介(2012)HIPHOPのラッパーがめちゃくちゃ愛用してます三代目JSOULBROTHERSfromEXILETRIBE山下健二郎ELLYSHOKICHIATSUSHIEXILE啓司　NAOTO岩田剛典Eric.B.Jr¥ellowBucksJPTHEWAVYTygaTravisScottASAPRockyKanyeWestJustinBieberDr.DreJay-ZDOBERMANINFINITYKUBO-CGSP-CHOSWAYKAZUKIAK-69BADHOPYZERRVirgilAbloh（ヴァージルアブローカラー···ブラック形···ベースボール
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