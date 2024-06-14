別注ワイルドスワンズ WILDSWANS クロコダイルキャメルカラーTONGUE

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伊勢丹別注品のクロコダイルTONGUEです。とても珍しい柿渋タンニン染めのキャメルカラーのクロコダイルを使用しております。タンニン染めですのでエイジングによる色味の変化が楽しめるクロコダイル素材となっています。内装はサドルプルアップレザーのチョコになります。丸腑中心のパターンはなかなか珍しいかと思います。発売はたしか2014年だったと記憶しておりますが、当時生産数は大変少なかったため、現在までにほとんど出回っておらず、復刻などもありませんので、とても希少なモデルになります。使用状況ですがカバンに入れて使用しておりましたので、多少の小傷などはあるもののコンディションは大変良好と思います。色味変化もほとんど無く、これからエイジングを楽しめると思います。付属品は箱、説明書がございます。