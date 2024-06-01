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USA製 NIKE golf 90s 6パネル 刺繍 ツバ裏緑 7 5/8
商品番号 I85271435088
商品名

USA製 NIKE golf 90s 6パネル 刺繍 ツバ裏緑 7 5/8
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

無言購入OK！値下げコメント大歓迎！お気軽にお声掛けください！ご覧頂きありがとうございます！今では大変希少なOLDNIKEGOLFのvintageCAPです。サイズは75/8で頭回り59センチの自分でピッタリです。一番のポイントはMADEINUSAです。画像のように後部のシルバープレートに少しダメージあります。ツバ芯材がセンターで折れてしまっていますが触らないとわかりませんし、かぶっていて形が崩れることもないので普通にかぶって頂けると思います。どんな状態であっても一度人の手に渡っているものですのでご理解がある方の購入をおすすめします。不明な点など、何でもお気軽にお問い合わせください。また、商品によっては発送時にコンパクトに折り畳んで発送させて頂きますので、折りジワがついてしまうことがありますこと、ご了承下さい。もちろん常識の範囲内で無理矢理折り曲げて送る等は致しません。
http://narcologia.ru/goods/traverse400426.html
http://narcologia.ru/goods/peroration566515.html
http://narcologia.ru/goods/stealth666176.html
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