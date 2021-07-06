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ニューヨークメッツ
商品番号 L28601455927
商品名

ニューヨークメッツ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,600 円
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商品詳細

サイズは60.6です。目立った汚れや傷もないと思いますが自宅保管の中古品であることをご了承下さい。畳んで簡易包装でお送りします。記載価格でご購入ください。#ニューヨークメッツ
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