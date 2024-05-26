18K ダイヤモンド　リングピアス

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18Kダイヤモンド リングピアスジュエリーショップから70000円ほどで購入したイヤリングを、10000円ほどで業者にお願いしてあえてオーバル形のピアスに作っていただいた一点物になります。18Kのピアスボディーに片耳7粒（両耳14粒）のダイヤモンドが装飾されたリングタイプのピアスになっております。あまりジュエリーなどに詳しくないので、専門的な質問には返答できない場合がありますが、ご了承ください。試着のみの未使用に近い商品となります。鑑定書など付属品はありません。3Nでよろしくお願いします。