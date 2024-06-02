NIKE AIR MORE UPTEMPO QS ATLANTA 27

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メインカラー···ホワイト、グリーンairmoreuptempoatlqs27cm数回着用し保管しておりました。画像の通り黄ばみ、傷等ございません。アラモアナ フットロッカーにて発売当初購入の確実正規品ですがかなり前に購入した物なのでレシート、付属の箱はありません。あくまで中古品になりすますのでご理解のある方ご購入宜しくお願い致します。