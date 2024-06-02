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NIKE AIR MORE UPTEMPO QS ATLANTA 27
商品番号 C31194965226
商品名

NIKE AIR MORE UPTEMPO QS ATLANTA 27
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 9,660 円
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商品詳細

メインカラー···ホワイト、グリーンairmoreuptempoatlqs27cm数回着用し保管しておりました。画像の通り黄ばみ、傷等ございません。アラモアナ　フットロッカーにて発売当初購入の確実正規品ですがかなり前に購入した物なのでレシート、付属の箱はありません。あくまで中古品になりすますのでご理解のある方ご購入宜しくお願い致します。
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