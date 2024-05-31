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ボッテガヴェネタ　長財布　ブラック
商品番号 N32004484587
商品名

ボッテガヴェネタ　長財布　ブラック
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 6,751 円
在庫状況 あり

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商品詳細

使用年数は6年ぐらいですが、型崩れしないように丁寧に使用しました。開閉するファスナーと外型にひび割れがあります。（写真二枚目、三枚目）また全体に細かい傷はあります。ご理解頂ける方のみご検討いただけますと幸いです。
http://narcologia.ru/goods/appendectomy198753.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation592221.html
http://narcologia.ru/goods/peroration214315.html
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