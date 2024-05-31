ボッテガヴェネタ　長財布　ブラック

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商品詳細
使用年数は6年ぐらいですが、型崩れしないように丁寧に使用しました。開閉するファスナーと外型にひび割れがあります。（写真二枚目、三枚目）また全体に細かい傷はあります。ご理解頂ける方のみご検討いただけますと幸いです。
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