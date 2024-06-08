【レア！】 hanes HEAVENLY BODIES 星座　天体　Tシャツ

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ご覧頂き誠にありがとうございます。■フォロー割始めました！フォローして下さった方には、商品価格に応じてお値引きさせて頂きます。ご購入前にコメント欄に「フォローしました」とお知らせ下さい♪・6000円以上→250円OFF・10,000円以上→500円OFFもちろん、すでにフォロー頂いている方には毎回適応致しますのでコメント欄よりお伝えください！ ■おまとめ割引おまとめ買いでさらにお値引きさせて頂きますので、コメント欄にてご相談下さい！★ブランド hanesヘインズ hanesBEEFYヘインズべフィー LIBERTYGRAPHICS HEAVENLYBODIES 天体 星座スター コピーライト 1992LIBERTYGRAPHICS シングルステッチ 90Sヘインズの両面に星座のプリントがされたTシャツ。HEAVENLYBODIESとは『天体』という意味で丸部分は暗闇で光る蓄光プリントになっていて、遊び心のある1着になっております。HarborsideGraphicsはビビットな色の組み合わせや幾何学パターンなど80年代を代表するグラフィックアートです！★サイズ 平置き 表記Mサイズ 実寸 肩幅 50.5㎝ 身幅 49㎝ 着丈 69㎝★素材 コットン 100%★カラー 黒 ブラック ★状態 全体的に使用感あり。 ※画像をご確認の上、ご購入をお願い致します。 ※配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。※古着等にご理解がある方のみご購入お願い致します。新品等の完璧な商品をお求めの方、ご神経質な方のご購入はお控え下さい。ご不明点はご遠慮なくコメントでご連絡下さい。※当方ペットは飼っておりません。 喫煙もしておりません。※撮影環境や端末機器により、実際の色合い等現物と多少異なる可能性がございます。#hanes#ヘインズ#90S#LIBERTYGRAPHICS#HEAVENLYBODIES#天体#星座#スター#プラネタリウム#star#企業系#シングルステッチ