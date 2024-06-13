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ジュンヤワタナベコムデギャルソン チェーンバックル レザーベルト ブラック
商品番号 S62827879561
商品名

ジュンヤワタナベコムデギャルソン チェーンバックル レザーベルト ブラック
ブランド名 ジュンヤワタナベコムデギャルソン
特別価格 税込 5,625 円
在庫状況 あり

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商品詳細

JunyaWatanabeCommedesGarconsのバックルがチェーンになったレザーベルトです。多少の着用感はありますが、特に大きな傷や汚れ、曲がりなどもありません！全長：104cmベルト穴：70cm〜90cm幅：3.5cmバックル：5.5cm素材···本革カラー···ブラック
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ジュンヤワタナベコムデギャルソン チェーンバックル レザーベルト ブラック
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ジュンヤワタナベコムデギャルソン チェーンバックル レザーベルト ブラック
ベルト/--/BLK/ロングチェーン

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