CHANEL シャネル　ロゴ　ネクタイ　エンジェル　天使

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出品日 6/24数多くの中からお選びいただきありがとうございます(^^)お値段交渉お気軽に(^^)※あまりに大幅なお値下げはコメント削除する場合がありますのでご了承ください^^美品のハイブランド品を多数出品してます(^^)ここからご覧になれますので、見てみてください^^#リーカズ本舗【CHANELのネクタイ】の出品です^^こちら大手リユースショップ購入の確実正規品となります(^^)【size】剣先幅:8.5㎝長さ：151㎝※多少の誤差はご了承ください【生産国】イタリア【condition】こちらキズヨゴレ、使用感なく綺麗な状態です^^エンジェルがデザインされたネクタイです^^肉厚生地ではなく夏場でも使える薄手の生地のネクタイとなります^^詳しくはお写真にてご確認ください(^^)気に入ったアイテムが見つかりましたら1点ずつの出品ですので是非、お早めにご購入をお願いします！まとめてのご購入の場合は割引致しますので、お気軽にご連絡くださいませ(^^)#CHANEL#シャネル#ネクタイ#エンジェル#天使