ベアファク　Tシャツ　SHiNDAFURi ベアファクトリー　黒緑

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商品詳細
bearfactoryTシャツSHiNDAFURi2020Lサイズサイズアウトしてしまったため出品当方ペット喫煙なし。未使用、暗所にて保管。デザイン撮影時のみ開封。#gymmaster#cobmaster#thenorthface#timberland#stussy#supreme#masterpiece#manastash#beams#xlarge#adidas#nike
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