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【レア】ニューエラ　new era ブラック　ペイズリー　7 3/8 58.7
商品番号 Q49621037968
商品名

【レア】ニューエラ　new era ブラック　ペイズリー　7 3/8 58.7
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック形···ベースボールサイズ...73/858.7cmヤンキース好きはマストアイテムです発送は圧縮して送ります。コレクションも見て行って下さい。↓↓↓↓↓#緑帽子好きコレクションあとコメント欄はプロフィール見てから書き込みお願い致します。冷やかし対策で基本的に削除させて頂きますのでご了承下さい。他の緑帽子好きコレクションも見て行って下さい。スケーターアイテム多めです。ストリートファッション好きは他も見てって下さい。特にニューエラ　newera、エクストララージ　x-large、スラッシャー　thrasher、ステューシー　stussy、47brand、huf,supremeシュプリーム好きは見てって下さい。色違いとかもあるのでセットにしてまとめ売りで値引きも考えます！↓↓↓↓↓#緑帽子好きコレクション
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