☆VINTAGE CAP☆ シカゴブルズ　nba bulls 90s

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カラー···ベージュ勿論当時物‼︎袋入りの未開封かつタグも付いています。袋越しに触れても分かる程に刺繍のクオリティが半端ないです。数十年の時を経た現在で未開封と言う事自体がある種の深いロマンを感じますし奇跡でしょう。mitchell\u0026ness製の復刻とは刺繍の作りに違いがあり、ボール部分は実際のボールの素材を使っていると思われます。画像を良く確認してご購入して下さい。商品に問題があっても返品には応じません。