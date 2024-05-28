山と道 Stretch Mesh Cap NAVY Lサイズ キャップ 2023

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商品詳細
新品未使用品2023年モデルサイズL色Navyネイビー色合いが手持ちのアイテムとフィットしなかったため出品します。発送時は外箱は付属せずにポストカードは付けて送付します。（外箱希望の場合は、送料頂ければ対応）快適なかぶり心地のストレッチ素材暑い季節でも蒸れないよう、フロントパネル以外はすべて通気性の高いメッシュ生地を採用。よく伸びるストレッチ素材で、抜群に軽くストレスのないかぶり心地です。
http://narcologia.ru/goods/parenthesis526344.html
http://narcologia.ru/goods/navigate875630.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln235402.html
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