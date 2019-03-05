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【 COLOMBO】コロンボ 　高級カシミヤ100% マフラー　ストール
商品番号 Q23452657403
商品名

【 COLOMBO】コロンボ 　高級カシミヤ100% マフラー　ストール
ブランド名 コロンボ
特別価格 税込 5,650 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イタリアの最高級天然生地メーカー「COLOMBO(コロンボ）」のカシミア100%マフラー肌触り良く使う度に極上の使用感と高級感を味わって頂けます(^^)○一番薄い部分のブルーはグレー味のあるくすんだブルーです。ライトブラウンに見える所はもう少し薄い感じです(お使いのモニターによっては色味が違う場合があります)○サイズ約188センチ×約22.5センチ○カシミヤ100%○クリーニング済みなのですぐに使って頂けます。状態は良好で美品だと思います。よろしくおねがいします。#ユナイテッドアローズ#ビームス　#ナノユニバース#アーバンリサーチ#シップス#ユナイテッドトウキョウ#アダムエロペ　#アニオナ#エディフィス#ロロピアーナ#エストネーション#ジョンストンズ#ベグアンドコー#ジャーナルスタンダード#トゥモローランド#カシミヤストール#カシミヤマフラー
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