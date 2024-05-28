ダンヒル　メンズベルト　黒　ゴールドバックル　美品

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素材···本革カラー···ブラック【正規品】ダイアナ♪のブランド品は大手リサイクルショップから購入しています。安心してお求めください。★即購入大歓迎です！★「購入してもいいですか？」などのコメントは不要です。★喫煙者、ペットはおりません。★サイズ 幅 3cm×長さ114cm94-104★素材 本革★特徴ブラックのシンプルなベルトです。 ゴールドのバックルの輝きも綺麗で一目でダンヒルとわかるデザインです。★ダメージ箇所 バックルにすれがあります。ベルト穴付近に使用感があります。全体的に美品です。ベルトは社外品と思われます。※画像をご覧になって、中古品にご理解ある方にはかなりお得な商品となっております♪素人撮影の為、画像は反射等で色合いや風合いが多少違う場合がありますが、どうぞご理解ください。他にもブランド品を多数出品しています。是非ご覧ください♪#ダイアナ♪のブランド品管理番号2307d2194f168728975