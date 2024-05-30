注目 ダブルファスナー ダブルジップ ラウンドファスナー クロコダイル メンズ

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【特注】注目ダブルファスナーダブルジップラウンドファスナークロコダイルメンズ財布長財布ワニ腹鰐送料無料★注意★クロコダイルの革製品は高値で取引されることから「合皮」や「牛の型押し」が多く出回っています。非常に精巧に作られているため、騙される人はあとを絶ちません。穿孔はクロコダイルのウロコに“針で刺したような穴”があるかないかで、カンタンに判断することができるため、本物かどうか見分けるためのポイントになります。●クラシカルなデザインで人々を魅了するクロコダイルのスリムに携帯できるメンズ長財布。●『皮革の宝石』と称されるクロコダイルの迫力の腑模様が左右対称に美しく並ぶセンター取りの贅沢仕立て。●まるで本物の宝石のような光沢を放つシャイニング加工を施した長財布です。●落ち着いた光沢は室内の照明に映え、上品な男性を演出するのにぴったりです。●本体表は「継ぎ接ぎ無し」の一枚革●素材:クロコダイル、内側:牛革●サイズ:横×幅×マチ:21cm×12cm×5cm●仕様:札入れ×2、カード入れ×14、ポケット×5●重量:約386g●色:ロイヤルブラウン●収納:スマホ、レシート、パスポート等ビジネスシーンや、愛する女性と過ごしたディナーの会計時。大切な場面で貴君のステイタスをみせつける、ハイグレードな存在感。カジュアルからフォーマルまで、使うシーンを選びません。どんな服装にもマッチしてくれるほど、格好良さと温かみを持ち合わせています