CLOT x FRAGMENT

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商品詳細
NIKEFRAGMENTとのコラボでダンク発売時に販売されたTシャツです。肩幅44センチ身幅50センチ丈 70センチ 素人採寸藤原ヒロシキムタクヒステリックグラマーsophnetソフネットsophソフuniformexperimentユニフォームエクスプリメントFCRBエフシーアールビーエフシーレアルブリストルボーラーBALRシュプリームsupremeウィンダンシーwindandseaロンハーマンRHCスタンダードカリフォルニアスタカリstandardCaliforniaマーブルズアディダスadidasナイキNIKEプーマPUMAニューバランスNewbalancegdcSIXSTARSMOVEMENTNARCOTICDELUXEデラックスグランドキャニオンGDCロットワイラーROTTWEILERCOOTIEクーティneighborhoodネイバーフッドコアファイターwtapsダブルタップスsupremeシュプリームウィンダンシーwindandseaチャレンジャーワコマリアテンダーロインBOUNTYHUNTERバウンティーハンターバウンティハンターマーブルズスタンダードカリフォルニアブエナビスタポークチョップporkchopporkchopエイプナンバーナイン
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