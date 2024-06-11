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秋セール！BrooksBrothers ブラウンマルチカラーストライプタイ
商品番号 B21368292806
商品名

秋セール！BrooksBrothers ブラウンマルチカラーストライプタイ
ブランド名 ブルックスブラザーズ
特別価格 税込 1,857 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この度ご紹介するのはトラッドの雄ブルックスブラザーズのブラウンベースタイのご紹介です。ブラウンとブルーの取り合わせ抜群の逸品です。これからの季節に合わせやすい配色の一本です。この機会に是非どうぞ。BROOKSBROTHERS（ブルックスブラザーズ）1818年ニューヨークに創業以来、約2世紀の歴史を誇るアメリカンクラシックのブランド。ポロカラー（ボタンダウン）シャツなど現在はスタンダードとなっている商品を数多く世に送り出しています。今シーズンは、ブルックスブラザーズらしいアイコニックなアメリカンスタイルや、クラシックなラグジュアリーにあふれています。ドレスクロージングからカジュアルウエアにまで、タイムレスなエレガンスが表現されています。さらにこの度、フォロー割およひ複数購入割を始めます。詳しくはプロフィール欄をご覧ください。よろしくお願いします。■商品詳細ブランド：BROOKSBROTHERS（ブルックスブラザーズ）MadeinUSAサイズ：長さ　　約150cm　　　　大剣幅　約9.5cm　コンディション：9.0/10#ネクタイ#タイ#トラッド#レジメンタル#レップタイ#ブルックスブラザーズ#ジェイプレス#ヴァン#ビームス#シップス#ユナイテッドアローズ#プレッピー#アイビー#tie#cravatta#brooksbothers#trad#reptie#jpress#van#ivy#preppy#beams#ships#UNITEDARROWS
http://narcologia.ru/goods/peroration658715.html
http://narcologia.ru/goods/stair866000.html
http://narcologia.ru/goods/moisture563769.html

秋セール！BrooksBrothers ブラウンマルチカラーストライプタイ
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