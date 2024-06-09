今日限定値下げ NIKE 90's 刺繍キャップ 6パネル

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95年 NIKE

古着屋でデッドストックの状態で購入し2~3回着用しました。昨夏にクリーニングに出しましたが今年は被らないので出品します。状態は良好です色味も可愛くレア度の高い商品になります！この夏にオススメです！素材···ニット素材···コットンカラー···ブラック